Möödunud hooajal Premier League´is teisena lõpetanud Tottenham pole siiani soetanud ühtegi mängijat. Nüüd ollakse lõpuks diilile lähedal, kui Amsterdami Ajaxist sihitakse andekat 21aastast kaitsjat Davinson Sanchez´i. Väidetavalt on Hollandi tippklubi 44 miljoni eurose pakkumise vastu võtnud. Ühtlasi oleks see ka Tottenhamri rekordost.

Õhtulehe hinnang: Kuigi suve alguses ei soovinud Ajax oma möödunud hooaja parimast mängijast loobuda, siis nüüd on meelt muudetud. Inglased leidsid Sanchezi väärilise hinna ning on enam kui tõenäoline, et asjaks ka läheb. Veel enam, et Tottenhamil on kasutada Kyle Walkeri müügist teenitud üle 50 miljoni euro ning ilmselt pole seegi kõik.