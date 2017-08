Viie kiiruskatse järel Saksamaa MM-rallil teist kohta hoidvad Ott Tänak ja Martin Järveoja tunnistasid, et midagi lihtsat tänahommikused kiiruskatsed kaasa ei toonud.

“Meie jaoks oli see terviklik hommik. Teed on üsna palju kuivanud ja keeruline oli ennustada, millised olud meid ees ootavad,” ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. “Seni pole lihtne olnud ja peame kindlasti silmad lahti hoidma.

Time to make those all-important tyre choices for this afternoon #WRC #ADACRallye pic.twitter.com/Yv16q8cAu4