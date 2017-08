Ta jätkas: „Tema oskused on viimastel hooaegadel märkimisväärselt paranenud ning ma julgen loota, et temast saab üks meeskonna liidritest.“

„Otsisime pikalt üht tugevat ja suurt meest nii Eesti, Läti kui ka teiste riikide mängijate hulgast. Robertsiga olen eelnevalt mitu hooaega tagasi kokku puutunud ning tean, et ta on tõesti professionaalne meeskonnamängija,“ selgitas Valga-Valka peatreener Kristaps Zeids.

„Kuigi olin mitme välisklubi huviorbiidil, valisin siiski Valga-Valka meeskonna,“ sõnas Freimanis, „Mul on hea meel, et mind klubi poolt nii palju usaldatakse, kuid usun, et see hooaeg pakub ka mulle isiklikult mitmeid väljakutseid.“

Teine uus tulija on sel suvel Läti U18 koondises mänginud Niks Visnevics. 194-sentimeetrine Visnevics oli Euroopa meistrivõistluste mängudel kaheksa mängu peale kokku platsil keskmiselt 18 minutit ning kogus keskmiselt 4,3 punkti ja 6 lauapalli.