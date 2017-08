Eesti korvpallikoondis peab täna MMi eelvaliksarja viimase mängu, Pristinas kohtutakse Kosovoga. Mis riik see üheksa aastat tagasi iseseisvuse välja kuulutanud Kosovo, keda paljud riigid siiani ei tunnusta, üldse on? Mis elu siin elatakse?

Wikipediast saab lugeda, et mõnigi maa ei tunnusta Kosovot põhjusel, et „sellel pole kõiki riigi tunnuseid“ (ülejäänud mittetunnustajad on põhiliselt kas Serbia sõbrad või riigid, kel endal mõni piirkond ähvardab eralduda). Poliitika poliitikaks, pealinna Pristina igapäevaelus pole küll peaaegu tunda, et midagi oleks teistmoodi. Linn nagu linn ikka, inimesed nagu inimesed ikka, elatakse oma tavapärast elu. Kosovo reklaamib oma inimesi – põhilise rahvusrühma moodustavad albaanlased – rõõmsate ja sõbralikena. Ning tõsi, pahurat nägu pole seni näha õnnestunud. Samas ei saa unustada, et viimane sõda lõppes alles 18 aastat tagasi.

Inimesed on oma riigi üle uhked

Pristina on tüüpiline Lõuna-Euroopa linn. Uusehitisi just palju pole, kuid vähemalt kesklinnas ja selle lähemas ümbruses sõja nähtavaid jälgi kah õnneks peaaegu mitte. Kasutasin ka eelmises lõigus sõna „peaaegu“ – igapäevaelu tavalisuse kohta. Üht märkab riiki sisenedes kohe: Kosovol pole oma raha, arveldamine käib eurodes.