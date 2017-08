Kas oli pisut eriline tunne ka? „Tore, kui numbreid loetakse, aga mängu ajal sellele ei mõtle. Peaasi, et vorm oleks hea ja saaksime Poola mõnusa tundega sõita,“ vastas keskblokeerija.

„Eks Hispaania vastu on ehk raske sajaprotsendiliselt keskenduda, sest tunneme neid juba väga hästi. Olime tihti nelja-viie punktiga ees, aga siis hakkasime pudistama ja lasime nad järgi. Poolas ei tohi ennast enam nii lõdvaks lasta, seal karistatakse see kohe ära,“ rääkis eile Eesti koondise särgis 200. korda platsile astunud Ardo Kreek.

Järgmisel nädalal Poolas algavaks EM-finaalturniiriks valmistuvatele Eesti võrkpallikoondislastele on võidud Hispaania üle saanud juba rutiiniks. Täna kohtuti Tondiraba jäähallis Pürenee poolsaare meeskonnaga juba kuuendat korda ja jäädi viiendat korda peale. Sedapuhku geimidega 3:0 (25:22, 25:21, 25:22), treeningu huvides mängitud lisageimis oli parem aga Hispaania 26:24.

Iseasi, kas matšid Hispaaniaga annavad ikkagi seisundist õige pildi. Puhta kullana ei saa võtta ka eelmise nädala heitlusi Hollandiga, kus suur rõhk oli eksperimenteerimisel. Eesti kaotas mäletatavasti kõigil kolmel korral. „Holland on Hispaaniaga võrreldes grammi võrra parem meeskond, aga olime ise ka puised. Jõud ei tahtnud veel kehast välja tulla. Nüüd on olek juba parem,“ selgitas Kreek.

Hispaaniaga minnakse vastamisi veel kahel korral. Täna algab Tondirabas mäng kell 18.30 ja homme juba keskpäeval. Kokku madistavad kaks tiimi sel suvel lausa kaheksa korda! Tilluke võimalus jääb, et kokku saadakse ka EMil, aga selleks peaks mõlemad üllatama.

Kui eile viibisid Eesti poolelt esimese kolme geimi jooksul väljakul põhimehed, siis kõigil kolmel päeval neid ei ruunata. Nii-öelda teine ešelon saab suuremat koormust kas täna või homme. Kreek eelistab igatahes esimest varianti. „Kell 12 pole me harjunud mängima - see on kõigile ebamugav kellaaeg,“ märkis ta.