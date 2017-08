Eile Saksamaa MM-ralli esimesel tõsisel võistluspäeval head kiirust näidanud ja liidrikohale tõusnud Ott Tänak loodab samas tempos jätkata ka täna.

"Terve päev oli väga keeruline ja olud ettearvamatud," kirjeldas Tänak eilset võistluspäeva. "Ühel korral eksisin rajalt täiesti ära. Õnneks pääsesin ehmatusega. See näitas, et õnne läheb ka vaja."

Eestlane usub, et põhjust optimismiks jagub ka edaspidiseks ralliks, kuid valvsust ei tohi kaotada. "Pikk tee on veel minna ning elu on näidanud juhtuda võib kõike," nentis ta. "Aga meil läksid testimised siin väga hästi ja tunnen end autos suurepäraselt, nii et ei näe põhjust, miks me ei võiks homme (täna - toim.) vähemalt sama kiired olla."

Tänaku esitustega on äärmiselt rahul ka M-Sporti boss Malcolm Wilson. "Oti kiirus oli muljetavaldav," kiitis britt. "Ta näitas kõigil katsetel suurt enesekindlust. Minna on veel palju, kuid pole põhjust arvata, et tase peaks langema."

Saksamaa MM-ralli jätkub täna, kui päeva esimene kiiruskatse algab kell 10.11. Toimuval saab silma peal hoida siit!