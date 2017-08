Eile saabus teade, et Liverpool on tagasi lükanud Barcelona 125 miljoni euro suuruse pakkumise Philippe Coutinho eest. Nüüd ilmnes, et Kataloonia tippklubi päris otseselt inglastele raha aga maksta ei soovinud.

Daily Mirror´i andmetel lubati Liverpoolile Coutinho eest kohe välja maksta 87 miljonit. Ülejäänud summa tasutakse siis, kui mängumees jõuab Barcelonas teatud saavutusteni. Nimekirjas oli aga üks nõudmine ebareaalsem kui teine ning võib täituda vaid jalgpallisõbra magusaimas unenäos.

Vaata, mis tingimustel Barcelona kõik 125 miljonit välja oleks käinud:

Kui Coutinho võidab ühel hooajal mitu tiitlit.

Võidab mitmel korral Meistrite liiga.

Valitakse Ballon d´Or´i laureaadiks ehk maailma parimaks mängijaks.

Saab Ballon d´Or´i ja võidab samal hooajal mitu tiitlit.

Vaid juhul kui see kõik täituks, makstaks välja täiendav ligi 40 miljonit eurot. Olgem ausad, pole ime, et Liverpool pakkumise tagasi lükkas.