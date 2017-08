Eesti korvpallikoondisel pole täna Pristinas peetavas MMi eelkvalifikatsiooni viimases mängus Kosovoga tabeli seisukohalt midagi mängus, vastasel aga küll ja veel - võit viiks nemad samuti edasi. "Teame ja mängijad mõistavad, mida peame võitmiseks tegema. Mängime täna kogu südamest. Väikesele Kosovole oleka Makedoonia edestamine võimas saavutus," rääkis Kosovo peatreener Brad Greenberg kohtumise eel. Mida Eesti alistamiseks tegema peab? "Eesti on võitnud kolm mängu ja esinenud hästi," alustas Greenberg kiitusega. "Meie ülesanne on tegutseda hoolikalt, panna pall liikuma ja viia pallikaotuste arv miinimumini. Eestil on just nende elementide statistika meist parem. Eesti snaipritel ei tohi lasta hoogu sattuda. Samuti otsustab palju lauavõitlus, eriti ründelauas."

Kuidas mõjutab see, et Eesti motivatsioon võib olla väiksem? "Olete võitnud kolm mängu ja ootan teilt samasugust mängu ka täna," uskus ameeriklasest treener, et meie mehed täna hinnaalandust ei tee.

"Eestlased on kolmepunktijoone tagant väga ohtlikud, sealjuures ka pikad mehed, näiteks Hallik. Lisaks peame eriliselt silma peal hoidma Veidemanil ja Sokul. Samas on Eesti ohtlik ka korvile lähemalt ning eelmises mängus võitlesite väga hästi lauapallide pärast. Peame olema kõigeks valmis." Ühe suurima eelisena näeb Greenberg pealtvaatajate loodavast atmosfääris. "See oli esimeses mängus Makedooniaga vapustav ja ootame samasugust ka täna. See on mängijate vaimselt tähtis, neil on võimalus toetajaid taas rõõmustada, aga see atmosfäär meeldib ka külalistele," sõnas ta.