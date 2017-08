Saksamaa MM-ralli kolmanda võistluspäeva alguses dramaatiliselt võistluse pooleli jätma pidanud Thierry Neuville kavatseb viimaseks päevaks tagasi rajal olla.

"Homseks on masin terve ja oleme tagasi rajal," kinnitas belglane ralliraadiole. "Läheme power-stage´il esikohta püüdma. Anname endast kõik, nii et tulemus on ilmselt kõik või mitte midagi."

Praeguse seisuga hoiab Neuville veel üldarvestuses esikohta, kui on Sebastien Ogier´ga teeninud 160 punkti. Kui prantslasega midagi ei juhtu, peaks ta Saksamaa ralli järel tõusma esikohale. Küsimus on selles, mitu punkti M-Sporti piloot teenib.