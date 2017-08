Möödunud hooaja lõppedes teatas üllatuslikult oma karjääri lõpetamisest F1 maailmameistriks tulnud Nico Rosberg. Tema asemele palgati Mercedese meeskonda soomlane Valtteri Bottas, kes tiimibossi ootusi täitnud on.

"Valtteri on esinenud nii nagu ootasime," kiitis Toto Wolff meie põhjanaabrit. "Teadsime teda palgates, kui hea piloodiga tegemist on. Nii et temaga võib väga rahul olla ning kõige tähtsam on see, et ta läheb iga võidusõiduga aina paremaks."

Küll aga on Wolffi jaoks üllatav see, et suhted tiimikaaslase Lewis Hamiltoniga on nõnda head. "Nad saavad võistluste ajal suurepäraselt läbi, aga väljaspool võistlust veelgi paremini," rõõmustas Mercedese boss. "Nad austavad üksteist täielikult."