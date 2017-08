Eesti meeste korvpallikoondis peab täna Pristinas MMi eelkvalifikatsiooni viimase mängu Kosovoga ega saa enam esikohalt madalamale kukkuda. Õhtuleht uuris koondise kaptenilt Kristjan Kangurilt, kas niimoodi on ka raskem mängule minna?

"Ühest küljest on raskem, sest peame nägema keskendumisega rohkem vaeva. Teisest küljest on kergem, pole tavapäraseid pingeid. Eks see ole uus olukord. Aga parem võtan selle variandi kui jätta kõik panused viimase mängu peale," vastas Kangur muheldes.

Peatreener Tiit Sokk on rõhutanud, et minnakse tabeliseisust sõltumatult oma parimat andma. Ka kapten ei usu, et keegi kaaslastest võiks mängu lõdvalt võtta. "Naljatamist on neil päevil ehk tavalisest veidi rohkem. Aga kui mäng algab, üritavad kõik oma ära teha. Kindlasti ei ole meil täna kerge, sest vastane mängib põhimõtteliselt elu ja surma peale. Nagu kuulda, pole siin ka kerge publik. Olud ei soosi meid, kuid läheme hästi mängima ja eks õhtul näe, mis tulemus tuleb."

Kui Makedoonia peatreener Jordanco Davitkov lootis kolmapäeval Tallinnas peetud pressikonverentsil eestlaste abile tänases kohtumises Kosovoga (Eesti võidu korral pääseb grupist teisena edasi Makedoonia), siis tolle riigi mängijad Kanguri sõnul Kosovo-mängust juttu ei teinud. "Mis treeneril muud üle jäi, kui niimoodi rääkida. Pärast esimest mängu ütles ta mingeid teisi sõnu," meenutas Kangur Davitkovi hooplemist, et alagrupist lähevad edasi Makedoonia ja Kosovo.

Pristinas algab mäng Eesti aja järgi kell 21.15, Õhtuleht vahendab sündmusi kohapealt.