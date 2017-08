Eesti korvpallikoondis alustab kolmveerand tunni pärast Pristinas MMi eelkvalifikatsiooni viimast mängu Kosovoga. Vahet pole, kas võidetakse või kaotatakse, esikoht on ikka käes. Kas kunagi varem üldse on oldud säärases mõnusas olukorras, kus eesmärk on täidetud ja pole võidukohustust?

Üks niisugune kord on olemas! Vaatame tagasi, alustades ajaliselt kõige lähemalt.

2013: ülesanne täideti viimases mängus. Tol aastal peeti 2015. aasta EM-sarja esimene kvalifikatsiooniturniir, kust finaalturniirile pääses ainult võitja. Nagu formaat juba paika pani, polnud liiga vara võimalik midagi tagada. Finaalis kaotas Eesti võõrsil Bulgaariale 55:58, kuid kodune 61:49 edu viis kahe mängu kokkuvõttes sihile.