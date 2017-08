„Hooaja alguses leppisime kokku, et meil ei ole vaja hambad ristis midagi välja punnitada,“ lausus Eesti murujalgpallikoondiseski 25 heitlusega korra skoorinud jalgpallur. „Mängime pingevabalt ja tunneme ise sellest asjast rõõmu.“

Viimasel hetkel tiitli kaotanud Thunder Häckeri kohta jagus tal vaid kiidusõnu, üsnagi noore koosseisuga satsil on kõvasti potentsiaali.

„Seal on päris palju mängijaid, kes on koondise tasemel,“ paotas Saharov. „Nad on kiired ja hea tehnikaga. Kui neil järgmiseks aastaks duhhi jätkub, on nad kindlasti kõrgemal tasemel kui tänavu.“