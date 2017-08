Odaviskaja Tanel Laanmäe sai täna Pärnus 81.28ga kolmanda koha. Võitis Magnus Kirt 85.41ga, teiseks tulnud valgevenelane Pavel Mjaleška sai kirja 85.01.

"Mulle meeldib Pärnus võistelda," rääkis Laanmäe. "Kahjuks pole mu seis ikka hea - viskan läbi valu. Enne võistlust pean valuvaigistid sisse võtma. Probleemid on mõlemal jalal erinevates kohtades."

26. augustil võistleb Laanmäe Soomes ja 3. septembril Itaalias.

"Tunnen, et sees on küll ja veel," lausus ta. "Tahaks ühel võistlusel probleemideta peale joosta. Usun, et siis tuleb ka normaalne tulemus. Praegu on rohkem maadlemine."