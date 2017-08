Kuigi Tottenham on just oma poolehoidjaid rõõmustamas, käies Amsterdami Ajaxi kaitsja Davinson Sanchezi eest välja klubi uued rekordnumbrid ehk 45 miljonit eurot, jahitakse mängijateturult ka Kataloonia gigandi pallivõlurit. 25aastane Sergi pole Barcelonas kunagi esimest viiulit mänginud, alates hetkest kui ta 2010. aastal esindusmeeskonna koosseisu kaasati.

1. Uninunud kaunitari rollis olnud Tottenham on end käsile võtnud. Sihikul on ei keegi muu kui Barcelona ning sealne keskväljamees Sergi Roberto.

Õhtulehe hinnang: juba varasemalt on meest pandud paari Manchester Unitedi ja Londoni Chelseaga. Kui nüüd on El Mundo Deportivo andmetel on allkirjajahiga ühinenud ka Tottenham võib kindel olla, et Barcelona mehe ka maha parseldab. Kuhu, see sõltub pigem mehest endast. Kas ta on oma kogemustest õppinud ja hindab pigem mänguaega, mida võiks saada Tottenhamis, või eelistab endiselt jahtida tähesära ja rahamägesid.

Sergi Roberto (JOSE JORDAN)

2. Tuhast tõusev Milano Inter noolib Arsenalist Shkodran Mustafit. Saksa koondislane on Albionimaal veetnud vaid ühe aasta, liitudes Arsenaliga mullu 38 miljoni euro eest. Üks edukas Briti saartel veedetud hooaeg on mehel selja taga ning kuigi mees figureerib endiselt ka Arsene Wengeri plaanides, ei heiduta Sky Italia väitel selline tõsiasi Interit sugugi.

Õhtulehe hinnang: 25aastane sakslane ei liigu Kahurimeeste juurest mitte kuhugi. Säärane käik oleks võimalik, kui üleminekuakent jätkuks veel kuudeks, kuid kuna augusti lõpp tiksub aina lähemale ja lähemale, ei nõustu Arsenal meest loovutama. Pealegi on Wenger tuntud kui viimasel minuti ostja, mitte müüja.

Shkodran Mustafi. (CARL RECINE)

3. Tänavu juba vananeva Pepe omale saanud Besiktas loodab endale krabada ka teise unustatud kaitsemängija - Mathieu Debuchy. Väide, et 27kordne Prantsusmaa internatsionaal ei kõlba Inglismaa kõrgliiga jaoks on jabur. Ent ometi on 32aastane Debuchy Arsenali särgis Premier League's väljakul käinud ei rohkem ega vähem kui 13 korda. Sealjuures ei räägi me hooajast ega kahest, paremakaitsjal hakkas tiksuma just neljas aasta Kahurimeeste klubi hingekirjas.

Ometi on mehel jalge all üle 240 kohtumise Prantsusmaa kõrgliigas ning niisama papist poisid rahvuskoondist ka tavaliselt esindama ei saa. Kuigi enamik suvest on Marseille lootnud Debuchy'd odavalt kodumaale meelitada, kavatseb Besiktas mehe eest lauale käia 3 miljonit eurot.