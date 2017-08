Magnus Kirt võitis küll täna õhtul Pärnus odaviskevõistluse väga hea tulemusega 85.41, ent ta ei saanud eriti rõõmustada, sest vigastas viimasel katsel pöialt.

"Kuuendal katsel ei kontrollinud maha kukkumist ja tegin pöidlale natuke liiga, näpp oli kõver," rääkis Kirt.

"Käisin Pärnu haiglas pilti tegemas. Luu on õnneks terve, aga olukord tekitab muremõtteid. Pöial otseselt ei valuta, ta on teibitud. Kahju, et nii läks, muidu oleksin võistlusest rõõmu tundnud, mul oli hea ja stabiilne seeria."

Järgmiseks nädalaks kutsuti Kirt võistlema Teemantliiga finaali. "Usun, et saan seal osaleda. Peab vaatama, kuidas pöialt õigesti teipida," lausus ta.