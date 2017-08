Kosovole 69:75 kaotatud mängus said Soku hinnangul otsustavaks vastaste hullud kolmesed. "Kosovo tabas neid liiga palju - ja need olid rasked, mitte kerged visked," tõdes Sokk nii pressikonverentsil kui ka Eesti ajakirjanikega rääkides. Kosovo tabas neid 29st 10, kuid suur osa tuli otsustavatel hetkedel, mängu viimasel kolmandikul.

Eestlastele tunnistas pealik, et tema meelest tiksus siiski kusagil mängijate peas teadmine, et võime selle kohtumise ka kaotada. "Aga keegi ei andnud alla. Mõni hetk võinuks olla parem, paar paha perioodi tuli sisse. Kuid suutsime suvise tsükli kokkuvõttes esineda päris stabiilselt. Seda enam, et vastased olid Balkanilt, kus on alati keeruline."

Sokk märkis, et lõunamaiseid mängijaid ega publikut ei tohi lasta käima - kui nood emotsiooni ja hoo sisse saavad, on neid raske pidurdada. "Oli kõva ja huvitav mäng, käis üles-alla."