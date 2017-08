Eesti korvpallikoondise mängus Kosovoga oli avavilest möödunud napp kolm minutit, kui Erik Keeduse arvel oli juba 10 punkti. Lõpuks Eesti kaotas 69:75, Keedus lisas hiljem ainult ühe korvi.

"Esimene kogemus, ma polegi mänginud niisuguse publikuga," ütles Keedus. "Väga hea kogemus! Pigem nad ei häirinud, vaid mõnes mõttes aitasid meidki. See publik tõmbas minugi käima!"

Keedus kinnitas, et eestlased ihkasid võita, kuid võõrustajate asjad sujusid otsustaval hetkel tõusujoones. "Berisha paar hullu kolmest kukkus sisse ning edaspidi kukkus korvi kõik, mis ta teele saatis. Meie eesmärk on ikkagi täidetud, saime esimesena edasi ja ses mõttes on kõik hästi."