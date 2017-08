Eesti korvpallikoondise 69:75 kaotatud mängus Kosovos tegi ametliku MM- või EM-sarja mängu debüüdi Janari Jõesaar, kes kerkis kohe 13 punktiga omade resultatiivseimaks!

"Jah, jäin debüüdiga rahule!" kinnitas ta. "Kindlasti kõva kogemus, saal oli väga elav. On teada, et Lõuna-Euroopa meeskonna vastu on võõrsil raske," ütles Jõesaar.

"Lootsin jah ühel hetkel platsile pääseda. Terve suvi on olnud tore, sain koos heade meestega trenni teha. Ma ei oska koondise osas ühtegi negatiivset asja või tunnet välja tuua, kõik toimis."