Eesti võrkpallikoondis enne EMi vormile viimast lihvi Hispaania vastu, kui kolmandas mängus tuli tunnistada vastaste 3:0 parmust.

Kahel varasemal päeval lõunaeurooplastest jagu saanud eestlased läksid täna platsile varasemat erinevas koosseisus. Platsile jooksid Andres Toobal, Oliver Venno, Timo Tammemaa, Henri Treial, Andrus Raadik, Kristo Kollo ja liberona Denis Losnikov.

Kuigi üheski geimis meie mehed suurelt alla ei jäänud, siis 0:3 kaotusest pääsu polnud. Geimides teeniti vastavalt 21,22 ja 22 punkti. Kui kaotus kõrvale jätta, oli täna suur päev Venno jaoks, kes pidas koondise särgis oma 150. mängu.

Hispaania on meie meeste jaoks juba vana tuttav vastane, kui tänavu oleme nendega pidanud ühtekokku kaheksa mängu. Reeglina on eestlased peale jäänud, kuid kahel korral on võidurõõmu saanud maitsta vastased. Siiski pole me kummalgi puhul olnud väljakul parimas rivistuses.

Juba teisipäeval reisib rahvuskoondis Poola, kus neljapäeval alustatakse EMi. Avamängus kohtutakse Soomega. Laupäeval minnakse vastamisi Serbiaga ja esmaspäeval kodumeeskonnaga.