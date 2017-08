Serbia korvpallikoondist tabas augusti lõpus algava EMi eel veel üks tagasilöök, kui vigastuse tõttu jääb turniiril eemale Miloš Teodosic.

Selline otsus võeti vastu pärast seda kui Euroopa üks paremaid mängujuhte konsulteeris nii koondise kui ka tulevase koduklubi Los Angeles Clippersi arstidega. Teodosic oleks ilmselt võimeline mängima, kuid ta on vahele jätnud suure osa ettevalmistusest ning pole saanud kaasa lüüa kontrollkohtumistes.

"On väga kahju, et Teodosic ei saa EMil mängida, kuid peame mõtlema ka mängija tervisele," sõnas Serbia peatreener Aleksandar Djordjevic. "Ta on mängija, kes on meid alati aidanud, kuid sel korral pole see tõepoolest võimalik ja me ei saa talle seda pahaks panna."

Serblaste seis pole sugugi kiita, sest EMilt jääb eemale ka NBA mees Nikola Jokic. Keskmängijat ei seganud küll vigastus, kuid 22aastane pallur soovib rohkem pühenduda ookeani tagusele klubihooajale. Lisaks jääb eemale ka teine korvialune mürakas Miroslav Raduljica.

Kurb uudis tuli kõigile korvpallisõpradele täna ka Kreekast, kui selgus, et NBA superstaar Giannis Antetokounmpo ei saa EMil rahvuskoondist aidata. Milwaukee Bucksi hingekirja kuuluv 210 sentimeetrist pallurit segav vigastus.