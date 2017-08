Sellesuvine meeletule üleminekuaken hakkab vaikselt sulguma, kuid viimasteks diilideks on veel omajagu aega. Viimaste päevade kuumim teema on Lionel Messi, kes Barcelonas õnnetu näikse.

Nimelt on Kataloonia viimastel kuudel üht ämbrit teise järel kolistanud. Alustuseks väideti, et Neymar pole kuhugi lahkumas, kuid mõni aeg hiljem siirdus pallivõlur rekordsumma eest PSGsse. Siis teatati, et Messiga on sõlmitud uus leping, kuid tegelikkuses pole üle kuu aja taga koostatud kontrahtil siiani argentiinlase allkirja. Tagatipuks kaotati Hispaania superkarika finaalis kahe mängu kokkuvõttes 1:5 igipõlisele konkurendile Madridi Realile.

Erinevatel andmetel on teada antud, et Messi pole meeskonna seisuga sugugi rahul, kuivõrd Neymari eest saadud 222 miljonit euro eest pole tiimi tippmängijaid toodud. Nõnda ongi käima tõmmatud jutud, et Messi on Barcelonast lahkumas. Arvestades, et argentiinlase praegune leping on lõppemas 2018. aasta kevadel, on viimane aeg ta rahaks teha.

Suurima soosikuna maailma ühe parima jalgpalluri mängijaõiguste osas paistab Manchester City. Esiteks on rikastel klubiomanikel piisavalt vahendeid, et Messi eest välja käia 300 miljonit eurot, mis on ühtlasi ka väljaostuklausel. Teiseks juhendab Manchesteri sinist klubi Pep Guardiola, kes Messiga Barcelonas hiilgavaid tulemusi tegi.

Välismaa meedia andmetel on ka City ninamehed juba Messi esindajaga kohtunud, et potentsiaalset üleminekut arutada.