Kohalik jäähoki võib pisut särtsu juurde saada. Korvpalli maailmameister, viimastel aastatel rohkem hokiprojektidega tegelenud Heino Enden tahab luua Eestisse ülikooliklubid, mis hakkaksid mängima Euroopa ülikoolide hokiliigas (EUHL). Plaanide järgi peaks esimene tiim valmis olema juba sügisel.

Ülikoolidel ja jäähokil pole Eestis varem erilist seost olnud ja seega alustab Enden nullist. Kust hankida mängijaid? Mis tausta ja tasemega nad on? Kellelt tuleb raha? Kas Eestis võiks ülikooliklubid üldse toimima hakata? Küsimusi seega jagub.

Endeni sõnul hakkaksid Eesti tiimid mängima loodavas EUHLi põhjadivisjonis, kus osaleksid ka Skandinaavia ja teised Balti riigid. Liiga ise juba toimib, mullu tegi seal kaasa üheksa meeskonda Tšehhist, Slovakkiast ja Poolast.

„Alguses tahame kokku panna üks-kaks klubi ja siis vaatab juba edasi. Tallinnas ja Tartus on mitu kõrgkooli ning Narvas ja Pärnus on ka kolledžid. Rohkem variante, kuhu meeskonda teha, pole. Hooaeg algab oktoobris pihta ja rohkem oskan öelda ehk paari nädala pärast,“ lausus Enden. Pealinnas on läbirääkimisi peetud näiteks Tallinna ülikooliga.