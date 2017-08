Eesti peatreener Tiit Sokk märkis, et lõunamaiseid mängijaid ega publikut ei tohi lasta käima - kui nood emotsiooni ja hoo sisse saavad, on neid raske pidurdada. „Oli kõva ja huvitav mäng, käis üles-alla.“

Sokk tõdes, et Kosovo vastu oleks ta tahtnud enam mänguaega anda Janari Jõesaarele, kes jäi esimeses kolmes matšis suisa pingile. Jõesaar kogus 17 minutiga 13 punkti ja 3 lauapalli.

Jõesaar oli kohtumise järel aga pigem heas tujus. „Jah, jäin debüüdiga rahule! Terve suvi on olnud tore, sain koos heade meestega trenni teha. Ma ei oska koondise osas ühtegi negatiivset asja või tunnet välja tuua, kõik toimis,“ kinnitas ta. „Kindlasti kõva kogemus, saal oli väga elav. On teada, et Lõuna-Euroopa meeskonna vastu on võõrsil raske,“ ütles Jõesaar.

Kosovo edu näitas sedagi, et mõnes olukorras on parem suu kinni hoida. Mäletatavasti praalis Makedoonia koondise peatreener Jordanco Davitkov pärast tsükli esimest mängu, et sellest grupist lähevad edasi Makedoonia ja Kosovo. Öeldut meenutasid laupäevase mängu järgsel pressikonverentsil ka Kosovo ajakirjanikud.

Eesti ja Kosovo pääsesid MMi põhivalikturniirile koos Rootsi, Bosnia ja Hertsegoviina, Hollandi, Austria, Bulgaaria ja Valgevenega. Too võistlus algab novembris. Millisesse alagruppi milline meeskond satub, selgub 24. augustil toimuval loosimisel.

Kast:

Korvpall

2019. aasta MMi eelvalikturniiri C-grupp

Kosovo - Eesti 75:69

Kosovo: Berisha 28, Kastrati 13, Bamforth 10, Shoshi 10, Rugova 8, Veseli 3, Mekaj 3, Morina 0, Sina 0, Rugova 0.

Eesti: Jõesaar 13, Keedus 12, Hermet 11, Veideman 10, Paasoja 7, Hallik 6, Sokk 6, Talts 4, Kangur 0, Puidet 0.