Eesti korvpallikoondis kaotas küll üleeile Pristinas peetud suve viimase mängu Kosovole 69:75, kuid oli juba enne seda täitnud eesmärgi jõuda MMi põhivalikturniirile, Euroopa 32 tugevama hulka. Taas kaasa aidanud kauane kapten Kristjan Kangur julgustab seadma kõrgeid sihte, muidu pole mõtet palli kätte võttagi.

Kristjan, suve alguses sai päris kiiresti selgeks, et lööte koos Janar Taltsiga taas kampa ning ka Gregor Arbet oli valmis liituma. Tundub, et sul olid asjad aegsasti läbi mõeldud?

Hakkasin koondisele mõtlema klubihooaja keskel. Siis turgatas esimest korda pähe, et võiks proovida. Lõpuks otsustasin, et tulen ega kahetse seda otsust. Kahju, et Gregor ei saanud tervet suve meiega kaasa teha, muidu olnuks veel toredam. Kui eluaegsed sõbrad on koos, on endal lõbusam ja teistel võib-olla ka natuke.

Eesti võitis alagrupis esikoha. Kui tulemus olnuks kehvem, kas siis võinuks tekkida ka kahetsust?