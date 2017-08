Asfaldirallisid on kavas veel üks ehk Hispaanias ja kruusal sõidetakse nii Suurbritannias kui Austraalias. Oktoobri alguses Barcelona ümbruses peetaval Hispaania rallil võiks varasemat praktikat silmas pidades eelis olla just Ogier'l ja Neuville'il, aga Saksamaa jõuproov näitas, et see on pealiskaudne suhtumine. Tõsi, Hispaania on võrreldes Saksamaaga kohati hoopis tõupuhtam asfaldiralli (betoonkattega teid ja muda pole), aga osa katseid sõidetakse ka kruusal.

Kolm etappi enne lõppu jääb M-Spordi Fordi tüüriv Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja tiimikaaslasest Sebastien Ogier'st maha 33 silmaga, Saksamaal nulli peale jäänud Hyundai esisõitja Thierry Neuville on eestlasest 16 punkti kaugusel. Koos punktikatsetega on laual veel 90 punkti.

„Kui tahad MM-tiitli eest võidelda, tuleb ainult võita ja seda kavatsemegi teha.“ Need on sihi- ja enesekindla mehe sõnad. Ott Tänak võitis paljudele üllatuseks Saksamaa asfaldiralli ja näitas, et suudab konkurentidele tagatulesid näidata igal pinnasel. Ja saarlane ei valeta - maailmameister pole veel selgunud ja Eesti iseseisvuse taastamise päeval triumfeerinud Tänakul on tiitliheitluses oma sõna sekka öelda.

Tiimikorraldusi polnud vaja

Aga tagasi Saksamaa juurde. Tänak pani võidule aluse reede õhtul, kui usaldas konkurentidest enam vihmarehve ja pani valikuga täkkesse. Esialgu sõnas karjääri teise MM-ralli esikoha saanud Tänak, et oleks võinud ühe vihmamustriga rehvi lisaks võtta, aga suures plaanis oli tegu ikkagi õnnestumisega.

Oluline oli ka reedene viimane katse, kui Ogier kaotas pirueti tõttu ligi 20 sekundit. Vastasel juhul oleks ta Citroeniga sõitnud norralasest Andreas Mikkelsenist ilmselt laupäeval mööda saanud. Mine tea, mis seejärel juhtunud oleks, sest ehk oli just Mikkelsen puhvriks, mis ei lasknud M-Spordi bossil Malcolm Wilsonil kardetud tiimikorraldusi käiku lasta.

Olukord oleks Ogier' võitjaks upitamiseks soodne olnud, sest prantslase üldarvestuse suurima konkurendi Neuville'i Hyundai vedrustus ütles laupäeva hommikul ülesse ja nii jäi belglane üldse nulli peale.

Ott Tänak Saksamaa asfaldil. (M-Sport)

Ent Mikkelsen jäi turvaliselt kahe Fordi vahele ja nii ei pidanud Tänak viimastel katsetel enam veri ninast väljas sõitma. Õigupoolest toonitas ta juba laupäeval, et asjatuid riske ta ei võta ja mõõdab kilomeetreid pigem ettevaatlikult. Taas sai kinnitust fakt, et pikalt Volkswageniga sõitnud Ogier pole Ford Fiestaga sinasõbraks saanud ja eksimusi tuleb tal sisse päris tihti. Seega ei tasu arvata, et Ogier liigub kindlalt MM-tiitli poole - neljakordne tšempion võib väristada küll!

Testid panid võidule aluse

Kui korraks maa peale laskuda, siis vähetähtis pole ka see, et Tänak kindlustas üldarvestuse kolmandat positsiooni. Toyota ässal Jari-Matti Latvalal on temani minna nüüd 21 punkti.

„Tegime nädalavahetusel kõik õigesti ja auto oli kogu aeg suurepärane. Suur tänu meeskonnale, kes töötas Saksamaa ralliks valmistudes väga kõvasti. Sain sellest palju enesekindlust ja kui tingimused muutusid stabiilsemaks, oli lausa lust autot juhtida,“ tõstis Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel esile viimastel nädalatel tehtud testide olulisust.

„Järjekordne võit maitseb hästi ja ma ei näe põhjust, miks ma ei peaks eesolijate jahtimist ja liidrikoha haaramist eesmärgiks võtma,“ lisas ta.

Ott Tänaku ja M-Spordi võidupidu. (PATRIK STOLLARZ)

Ogier kurtis ralli alguses ebamugava seadistuse üle, aga laupäeval ja pühapäeval leidis ta Fordiga juba parema klapi. Tänakust oli ta kohati väledamgi, aga mitte stabiilselt.

Wilson tõdes, et nädalavahetusega tuleb igati rahule jääda. „Ott on varemgi asfaldil kiire olnud, tegelikult igal pool, aga sel hooajal on kõik paika loksunud,“ rääkis ta. „Usun, et see on kombinatsioon selle aasta masinast, kuidas siia Fordi rooli sobib... ja muidugi ei saa unustada ka meeskonnakaaslast Sebastien Ogier'd, kes on talle samuti hästi mõjunud.“

Britt ei julge küll veel MM-tiitlist unistada, kuid head tingimused on selleks loodud. „Neuville'ist on loomulikult kahju, aga see andis Ogier'le eelise. Väga hea, et saime Saksamaalt soliidse eduga lahkuda ja juhime nii individuaalses kui ka meeskondlikus arvestuses,“ lisas Wilson. M-Spordi edu Hyundai ees on nüüd 34 punkti, Toyota jääb maha juba ligi 92 silmaga.

Saksamaa MM-ralli:

1. Ott Tänak (M-Sport) 2:57.31,7, 2. Andreas Mikkelsen (Citroen) +16,4, 3. Sebastien Ogier (M-Sport) +30,4, 4. Juho Hänninen (Toyota) +1.49,2, 5. Craig Breen (Citroen) +2.01,5, 6. Elfyn Evans (M-Sport) +2.03,4.

Autoralli MM-sarja üldseis: 1. Sebastien Ogier 177, 2. Thierry Neuville 160, 3. Ott Tänak 144, 4. Jari-Matti Latvala 123, 5. Dani Sordo 89, 6. Elfyn Evans 87.

Meeskondlik arvestus: 1. M-Sport 285, 2. Hyundai 251, 3. Toyota 193, 4. Citroen 135.

Ott Tänaku teekond võiduni

Saksamaa MM-ralli võitnud teeninud Ott Tänak alustas jõuproovi suurepäraselt, kui oli neljapäevasel publikukatsel WRC-autodest kiireim. Üllatuslikult võitis avakatse WRC2-sarjas heitlev tšehh Jan Kopecky, aga edaspidi ta enam kaarte ei seganud. Õhtuleht võtab lühidalt kokku ka ülejäänud päevad.

Reede: Esimest täispikka võistluspäeva alustas Tänak tagasihoidlikult. Kirja läks alles viies aeg ning esialgu näitas metsikut minekut Hyundai piloot Dani Sordo. Siis aga hakkas juhtuma! Neljandal katsel sõitis kurvist välja ning vajus viinamarjaistanduste sügavusse just Sordo.

Nelja katse järel asus liidriks mõneti üllatuslikult Andreas Mikkelsen (Citroen), edu Tänaku ees oli selleks hetkeks 4,8 sekundit. Vihmarehvidega täppi pannud Tänak tõusis mudase asfaldi peal reede õhtuks ise liidriks ja edestas Mikkelseni 5,7 sekundiga. MM-sarja suurfavoriidiid Sebastien Ogier ja Thierry Neuville jäid maha umbes poole minutiga, sealjuures tegi Ogier päeva lõpus 20 sekundit röövinud pirueti.

Kuuendal katsel käis raja pervel kulgevate viinamarjaistandustega tutvust tegemas ka Tänak, aga vahejuhtum lõppes õnnelikult.

Laupäev: Hommik algas kohe pauguga. Esimesel kolmekilomeetrisel publikukatsel lõhkus oma masina tagaratta ja vedrustuse Neuville. Tänak noppis aga katsevõite ja edu Mikkelseni ja Ogier' ees aina kasvas.

Thierry Neuville (vasakul) ja tema kaardilugeja Nicolas Gilsoul. (PATRIK STOLLARZ)

Turvalise edu sisse saanuna Tänak autost maksimumi enam välja ei pigistanud. Õhtustelt katsetelt tulid järjepanu paar esikolmikukohta ning seejärel ka neljas ja kuues aeg. Edu Mikkelseni ees oli laupäeva õhtuks 21,4 sekundit.

Pühapäev: Sõideti ainult 51 kilomeetrit, mis oli ära jagatud kahe erineva kiiruskatse peale, mida mõlemat läbiti kaks korda. Juba pärast päeva avakatset ütles Mikkelsen, et tema ülesandeks on Tänakul tihedalt kannul püsida. „Mina lihtsalt sõidan kiiresti ja survestan teda. Teame, et Ott on ennegi surve all vigu teinud,“ oli norralane optimistlik.