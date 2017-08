MOTOKROSS

Eile sõideti Lätis sealse motokrossi meistrivõistluste neljas etapp, kus osales ohtralt Eesti sõitjaid ning kohal oli ka PMC Addinol Honda Racing esisõitja Priit Rätsep, kes püüdis sarja tabelis taas liidrikohale pääseda.



MX1 klassis osalev Priit Rätsep alustas võistluspäeva hästi, kui ta oli MX1 ja MX2 klasside ühises kvalifikatsioonis kiireim. Esimeses sõidus ei õnnestunud Rätsepa start kõige paremini, kuid sõidu edenedes tõusis ta koht koha järel ette poole ning haaras liidriohjad sõidu viimases kolmandikus ja esikohta ta enam ära ei andnud.

Teises sõidus läks tal veidi kergemini, kui noormees asus esikohale juba sõidu alguses ning sellest sõidust tuli taas esikoht.

MX1 arvestuses võitis seega 50 maksimumpunkti kogunud Rätsep, kellele järgnesid kaasmaalane Gert Krestinov (44 p) ja lätlane Toms Macuks (40 p). Tänu Dobele tulemusele tõusis Rätsep ka meistrivõistluste liidriks ja ta edestab nüüd Macuksit 7 punktiga.



"Dobeles oli suhteliselt ideaalne päev, kuna võitsin nii kvalifikatsiooni kui ka mõlemad sõidud. Esimeses sõidus ma head starti ei saanud ja tulin 5nda koha pealt esimeseks. Teises sõidus sain aga stardivõidu ja juhatasin kuni lõpuni, kuigi siis sain tunda kui hea lisa starter selle aasta Hondal on ... Suretasin nimelt mootori blokki ja sellega kaotasin võibolla ainult 3 sekundit, kuna tsikkel käivitus väga kiiresti. Mõlemad sõidud olid iseenesest huvitavad, sest Gert hoidis pinget lõpuni, nii et pidi ikka korralikult pingutama. Aga sõitudest 1-1 on väga hea ning veel parem on see, et tõusin meistrivõistluste arvestuses jälle liidriks. Suured tänud kõikidele toaetajatele ja mehaanikutele!" rõõmustas Rätsep, kelle järgmine start on tuleval nädalavahetusel Tihemetsas peetav Addinol Eesti meistrivõistluste eelviimane etapp.



Meeskonnajuht Juss Laansoo oli aga võistlemas kodumaal ja seda endale suhteliselt uuel alal, nagu seda on endurosprint. Kuna tegemist oli pigem uue Honda endurotsikli testimise ja tutvustamisega, siis Laansoo keskendus pigem nendele tegevustele, kui tulemuse taga ajamisele.



"Endurosprint oli väga äge! Algus oli küll hirmutav, sest ma ei võtnud aega 6 kilomeetrise raja läbi jalutamiseks ja sellega tutvumiseks, mistõttu esimesed ringid olid täis üllatusi. Ilm aga soosis harrastust ja mida ring edasi, seda ägedamaks asi läks. Minu peamine ülesanne oli uus CRF450 RX endurorajale viia ning seda seal näidata ning tsikli kohta infot koguda. Antud rada oli näiteks aeglasem kui ootasin, seega peame natukene ülekandega mängima, et ümber puu manööverdamine ja nullist mäkke sõitmine väände pealt mugavam oleks. Muu olukord aga tundus tsikli juures mulle väga positiivne. Amort, raam ja tsikli käitumine ehmatavates kohtades oli muljetavaldav. Väga kihvt päev mõnusa tsikliga. Enda vormile vastavalt hoogu valides on tegemist hea ja turvalise harrastusega. Kiitus korraldajatele ning tänud Hondale võimaluse eest selles projektis osaleda!" rääkis Laansoo. "Priit tegi aga Lätis hea töö ning vähemaga, kui võit, ei oleks saanud hetkel rahule jääda. Tervis on tal korras, tsikkel väga hea ja meeskond, eriti mehhaanik Gert, teevad võidusõitja heaolu nimel kurja tööd. See suhtumine tuleb nüüd kanda ka hooaja ülejäänud etappidele ning siis on asi hästi aetud!”