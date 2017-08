Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni kuni akna sulgumiseni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub. 1. Manchester City loodab, et Arsene Wenger murdub ning loobub Alexis Sanchezi teenetest. Pep Guardiola soovib vana tuttavat oma meeskonnas näha ning City valmis oma seifi avama ja Arsenalile maksma 76 miljonit eurot. Tunduks hea pakkumine, nii kaks-kolm aastat tagasi. Selle suve hinnaskaalal liigitub aga pigem kommiraha poole. Põhjus, miks kõrgemat hinda välja ei käida, on lihtne. Nimelt lõppeb Sanchezi leping Kahurimeeste klubiga järgmisel suvel ning siis võib tšiillane rahuliku südamega uksest välja jalutada. Spekulatsioonidele valas veidikene õli tulle ka Wenger, kes ütles paar päeva tagasi, et tema hinnangul on tal meeskonnas liiga palju mängijaid. "Meil on hetkel 33 meest, see on liiga palju. Enne kui ma ostma hakkan, loodan ma mängijaid müüa," sõnas mees mängujärgselt pressikonverentsil, kui talt küsiti, kas prantslasel on plaanis veel meeskonda tugevdada. Alexis Sanchez. (PATRIK STOLLARZ)

Õhtulehe hinnang: See, et City Sanchezt enda ridades näha soovib on sama kindel kui igasuvine pettumus Eesti suves. Samamoodi on selge nagu seebivesi, et Arsene Wengeri soovib mehe Arsenalis hoida. Ühesõnaga, fakt et Lõuna-Ameerika superstaar klubi vahetaks on sama tõenäoline kui kaks järjestikust päiksepaistelist päeva juulikuus. Ehk see on võimalik, aga keegi ei usu seda enne, kui see on juhtunud.

2. Jose Mourinho jahib Manchesteri oma endist hoolealust. Hispaania ajalehe Don Balon andmetel on Manchester United huvitatud Madridi Reali keskkaitsjast Rafael Varanest. Kuigi Punased Kuradid on Inglismaa kõrgliigat alustanud metsiku hooga, võites kaks esimest kohtumist skooriga 4:0, teavad kõik, et Mourinho peas küpseb alati ideaalne visioon, mis portugallane iga hinna eest ka jahib. Oli ju Mourinho ka see, kes Varane omal ajal Madridi meelitas ning esimesed tuleristsed andis. Rafael Varane. (ALBERT GEA) Õhtulehe hinnang: Kahjuks oskab Varane oskusi hinnata ka Zinedine Zidane ning prantslane pole sugugi mees, kes hakkaks Mourinho ees jalga väristama. Õhtuleht usub, et säärane üleminek oleks võimalik ainult siis, kui United aktiveeriks mehe lepingus oleva 200 miljoni euro suuruse väljaostuklausli. Kuid vaevalt Mourinho nii meeleheitel on. Varane jookseb ka tänavusel hooajal mööda Hispaania palliplatse. 3. Totaalset muutumist tegev AC Milan saab i-le täpi, kui toob ründesse Nikola Kalinici. 29aastane edurivimees sahistas Fiorentina klubi särgis Itaalia kõrgliigas mullu väravavõrke 15 korral. Säärane paugutamine ei rõõmustanud mitte ainult Lillade (Fiorentina hüüdnimi - toim). poolehoidjaid vaid ka AC Milani juhte. Radaril oli ründaja täpp üles leitud ning seejärel võeti mees ka sihikule. Nikola Kalinic (Sergio Perez)