„Olen rahul, et sain meeste vahel kaasa lüüa. Kokkuvõttes ilmselt parem, et tegin kaasa valiktsükli, mitte ei läinud universiaadile,“ kirjeldas Hispaania esiliigas palliv noormees mõned päevad pärast tsükli lõppu Õhtulehele oma vahetut emotsiooni.

Kohanemine ja meeskonda sulandumine läks kiiresti. Kõik olid väga lahedad mängijad ja toredad isiksused. Mingisuguseid probleeme polnud. Olime väga ühtne võistkond.

Pingipoisiks ei jäänud, pole ilmselt põhjust kurta?

Sain kokkuvõttes korralikult mängida ja ametlike kohtumiste kogemuse ka. Õnneks ei pidanud ainult pingil istuma. Võib rahul olla.

Kangur, Talts, Hallik, Kitsing – kõik kogenud mängijad, kui palju nad sind aitasid?

Eks kogenumatega koos mängides ikka õpid ja üht-teist jääb külge. Nad andsid mulle kindlasti juurde. Nad on kõik nii kogenud mehed, et neil oli ikka mulle öelda ja õpetada. Andsid nõu ja elutarkust edasi küll.

Viimane mäng Kosovoga oli sinult korralik partii – 16 minutiga 11 punkti. Kuidas rahule jäid?

Teadsin juba enne mängu, et võin sel korral rohkem platsile saada. Olin selleks valmis, et need, kes pole nii palju mängida saanud, võib tekkida võimalus. Kui mänguks läks, siis asjad õnnestusid ja sain kindlust juurde. Õnneks pääsesin ka otsustavatel hetkedel peale. See tegi ka asja huvitamaks, et saalis korralik atmosfäär valitses. Tühjas saalis on raske mängida, aga sellistel momentidel läheb endal ka emotsioon üles.

Viimasel veerandajal tabasid tähtsa kolmese, olid enesekindel?

Ega väga midagi mõelda ei jõudnudki. Tundus hea hetk ja koht, mõtlesin, et panen peale. Tunne oli hea ka. Kui oleks kahtlema hakanud, siis ei pruugi vise minna. Aga kui ei kahtle, võib ka sellisel hetkel tabada.

Luba ette võtta oli igatahes olemas?

Kangur ütles mulle juba varasemates mängudes ka, et kui mängu lähed, siis ole valmis. Kui vaba oled, pane peale! Tead seda ise ka.

Kas Kosovo suguses katlas mängimine oli sulle esmakordne või oled midagi sarnast ka Hispaanias kogenud?

Päris sellises atmosfääris, kus niisugune möll käib, pole ikkagi varem mänginud. Hispaanias on küll võrreldes Eestiga teistmoodi, aga Kosovo saalis toimuv on veel omakorda sammu võrra kõvem. Huvitav kogemus. Endalgi oli veidi kergem mänguks valmistuda ja platsile minna, kui selline melu käis. Eriti veel olukorras, kus meil polnud midagi kaalul. Tegi olukorra meie jaoks veidi lihtsamaks.

Kokkuvõttes oli meestekoondise suvi kasulikum, kui see olnuks universiaadimesskonnaga?

Kahjuks see kindlasti ei tulnud. Hea meel oli aidata koondist ja treenerid soovisid ka, et ma seal oleks. Ilmselt oleks hea meel olnud ka universiaadikoondise juures olla ja see on ka kogemust omaette. Aga see, et sain selliste meestega suvel trenni teha – olen kindlasti rahul.

Tulid koondisesse selleks, et siia jääda?

Tahaks loota küll!

Kregor Hermet (nr 13) kaaslastega korvi tähistamas. (fiba.com )

Millist tagasisidet oled koondisesuvest saanud?

Otseselt mängijatega arenguvestlust pole treeneritel olnud. Aga usun, et laias laastus jäädi rahule. Jäin ise ka enam-vähem oma panusega rahule. Siit on hea edasi minna.

Kui suure enesekindluse süsti sa suvelt said?

Eks see tuli kasuks ikka. Järgmistel kordadel meeste koondisesse tulles olen juba ühe tsükli läbi teinud ja rahvusvaheliste mängude kogemuse saanud. Siis pole enam üllatusmomenti. Saab sellevõrra enesekindlamalt kohe peale minna.

Kas saad nüüd puhkust ka või põrutad kohe Hispaaniasse?