Eesti korvpallikoondis täitis selle suve eesmärgi ja pääses MMi põhivalikturniirile, kus mängib Euroopa 32 paremat meeskonda. See ei tähenda aga, et B-divisjonist ehk mudaliigast pääsemine on nüüd pikaks ajaks tagatud. Ei ole.

Ent mis saab nendest kaheksast meeskonnast, kes jäävad oma alagrupis viimaseks? Nemad liituvad B-divisjoni nelja paremaga (nood selgitatakse samuti järgmise aasta jooksul välja) ning hakkavad 2018. aasta septembrist taas sõeluma välja neid, kes võivad järgmiseks tsükliks langeda mudaliigasse.

Nii et võitlus koha eest päikese all jätkub. 2019. aasta sügisel alustab mänge 2021. aasta EM-finaalturniirile pääsemise nimel taas 32 meeskonda. 24 on need, kes pääsesid praeguses MM-valiksarjas teisele etapile (ehk on järgmiseks suveks oma alagrupis kolme parema seas), neli järgmist selgub 2019. aasta veebruariks ning neli viimast 2019 augustis, mil läheb lahti viimane võitlus mudaliigast pääsemiseks. Ehk valem on lihtne: kui tahad suve vabaks saada, ei tohi nii madalale langeda! Teine variant, mil 2019 suvel tööd tuleb teha, oleks MMile pääsemine... Aga see oleks kindlasti meeldiv ja innustav töövariant. Kogu eelnev jutt on parajalt keeruline, graafiliselt on võistlussüsteem nähtav SIIN.