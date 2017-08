Tõsi, kuue osavõistlusega suve GP pole Ilvese ega tõenäoliselt ühegi tema konkurendi prioriteet, kuid näitab meie parima kahevõistleja sõnul seda, et suvel on tehtud head tööd.

"See on üldjuhul pigem vormi kontroll," lausus Ilves telefonitsi Õhtulehele. "Hüppemäel sai päris hea stabiilsusega hüpatud, olin koguaeg eesotsas. See tegi head meelt. Murdmaas suutsin kuuest ringist neli koos [tugevate sakslaste Eric] Frenzeli, [Björn] Kircheiseni ja [Fabian] Riesslega sõita. Oli loogiline nad lõpus ära lasta, nad on veel natuke kiiremad mehed. Aga mõlemad alad tulid hästi välja, mis näitab, et on hästi tööd tehtud, kõik on positiivselt läinud."

Kui palju saab rulli aega üldse talvise suusatamisega võrrelda?

„Niivõrd-kuivõrd, suusatamises on põhimõtteliselt kõigil erinevad suusad ja määrded. Sellega on võimalus eksida. Seal anti kõigile ühte marki rullid, ses suhtes on võrdsem. Samas on see suusatamine nagu suusatamine ikka. Tehnika ja funktsionaalne pool on sama. Kui ei jaksa rullidel, ei jaksa muidu ka."

Räägi natuke oma suvest. Oled varem öelnud, et eelmisel suvel suusatreener Anatoli Šmigun alles õppis sind tundma ja õigeks andmiseks pidi sel suvel minema. On siis olnud karmid piitsutused?

"On küll. Intensiivsust oleme rohkem teinud. Nii üldist mahtu kui trenniaega on kõvasti juurde tulnud. Isegi hüppeid on rohkem. Hästi tegus suvi. Põhimõtteliselt hommikust õhtuni trenni, armu pole väga antud.

Suvi ongi selleks, et kõvasti treenida. Enne suve GPd võtsime murdmaas hoogu maha, keskendusime hüpetele."

Loodetavasti oled seejuures ikka korralikult puhanud ka, mitte end negatiivses mõttes kurnanud.

"Seda küll. Asi on suht konkreetne: kui on hästi kõvad treeningud, on ka korralik puhkepäev. See ei tähenda, et lamad voodis terve päev, aga võtadki rahulikult ja trennist hoiad eemale. Ei ole ühe liistu peal olemist, vaid koormused üles ja siis alla. Olen rohkem seda taktikat kasutand, arvan, et see on õige."

Suve GP-l teed kogu programmi kaasa?

"Jah. Kolmapäeval on üks etapp ja reedel-laupäeval veel kaks. Need teen kindlasti kaasa ja septembri lõpus kaks Planica etappi ilmselt ka. Siiani polegi põhimõtteliselt ühtki võistlust olnud. Tahtmine on võistelda, arvan, et ei lähe paljuks kuus-seitse korraliku võistlust suvel."

Kui tõsiselt suve GPd võtad? Kas pigem tugev treening või lähed sama suhtumisega nagu talvel?

"Ei ole mingit vahet. Võistlus on võistlus. Esimesel etapil olid norrakad puudu, aga eelmisel aastal oli kogu maailma tipp kohal. Käib samasugune andmine, selles suhtes vahet ei ole. Lihtsalt on küsimus, kes mis koormuse pealt tuleb. Talvel valmistutakse rohkem, lastakse koormused alla, et oleks rohkem energiat."

Mis seisus sa ise peale läksid?

„Puhanuna kindlasti ei läinud, aga natuke rohkem puhanuna kui eelmine kord. Tegime juuli lõpus - augusti alguses Otepääl kõva poolteise nädalase murdmaalaagri, misjärel käisime Soome hüppamas. Ei saa öelda, et hüppamine oleks puhkus - ikkagi jaladele kõva koormus -, aga spetsiaalselt ei valmistunud."

Nagu sotsiaalmeediaski reklaaminud oled, naudid sel korral siis esimest korda võistlustel noorema venna Andrease (17) seltskonda. On koos kuidagi mõnusam ka?

„Minule mõjub väga positiivselt. Oleme viimased poolteist aastat koos treeninud, sellest hooajast enamjaolt kõike koos teinud. Ta on nagu tugiisik kõrval, koos tunnen ikka paremini igas olukorras, sest olen harjunud, et vend on kaasas.

Isegi võistluste ajal [on parem], soojendame koos, suhtleme ja üritame teineteist motiveerida. Minule annab kindlasti palju juurde. Arvan, et temale ka. Mina olen ses karussellis pikalt keerelnud, saan talle juhtnööre anda. Näiteks kvalifikatsioonis ta diskvalifitseeriti, sest kombinesooni hargivahe oli liiga all. See ongi koht, kus mina saan õpetada. Võistlustel oli kõik korras.