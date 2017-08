Kreeka jääb ilma Milwaukee Bucksi kõikjale jõudvast ässast Giannis Antetokounmpost . Kreeklased sahistavad, et mehe "vigastuse" taga olla tegelikult Bucksi susimine. Koondisekarjääri on lõpetanud Vassilis Spanoulis .

Serbia koondis teadis juba suve alguses, et EMile ei sõida oma mänguoskuste parandamise kallal tööd teha soovinud Denver Nuggetsi mees Nikola Jokic. Sama valus löök tabas mulluse Rio olümpia finalisti eile, kui selgus, et tervis ei luba ikkagi kaasa lüüa maagilisel Miloš Teodosicil. Olukord on EMi ühele soosikule seda halvem põhjusel, et tänavu ei liitunud koondisega ka teine tippmängujuht Stefan Markovic.

Suurtest nimedest ei näe EMil veel itaallast Danilo Gallinarit, prantslasi Nicolas Batumi ega Rudy Goberti, tšehh Jan Veselyt, Hispaanial ka Nikola Miroticit ega Serge Ibakat.

Aga. Kujunenud olukorras on väga eredalt võimalik särama lüüa näiteks Kristaps Porzingisel, kellega koos ründavad meie lõunanaabrid lätlased lausa medalit. Sloveenia koondise jälgijate pilgud peatuvad pigem enam mitte Goran Dragicil, vaid Llulli tagaliini partneril Realis, 18-aastasel Luka Doncicil. Ning kuhu suudab Horvaatia vedada Dario Šaric? Hispaanial on puudujatele vaatamata pingil pikkust rohkem kui küll, tagaliinis on olemas Ricky Rubio ja igihaljas Juan Navarro, eesliinis sama haljad vennad Gasolid.