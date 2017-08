Madridi Reali jalgpallimeeskonna kaitsja Sergio Ramos sai Hispaania liiga mängus Deportivoga oma 23. punase kaardi Reali särki kandes ning oli kohtunike vilistamisstiili peale pahane.

Ramosel oli juba üks kollane kaart ning teise sai ta üleajal Deportivo mehe Borja Valle küünarnukiga löömise eest õhuvõitluses - 3:0 võitnud Realil oli tolleks hetkeks turvaline edumaa käes. "Peame rohkem vaatama Inglismaa poole ja laskma jalgpalluritel rohkem mängida. Mulle meeldib nende süsteem rohkem. Euroopas on kohtunikud leebemad," rääkis Ramos pärast mängu ajakirjanikele.

Ta on eemaldamiste osas klubi kõigi aegade ülekaalukas liider, järgmine on Reali endine mängija Fernando Hierro 12 punase kaardiga. Ramose kaartidest 18 on tulnud La Ligas ning ta tõusis meistrisarja kaasrekordiomanikuks. Huvitav on asjaolu, et Ramos pole Hispaania koondise särgis saanud ühtegi punast, ehkki on riiki esindanud tervelt 143 mängus.