Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni kuni akna sulgumiseni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub.

1. Paris Saint-Germain ihub kõvasti hammast Monaco 18aastasele ründajale Kylian Mbappele. Sky Sportsi andmetel on PSG teinud Monacole pakkumise, mille kohaselt läheks Mbappe Prantsusmaa rikkaimasse klubisse laenule ning ääreründaja Lucas Moura liiguks vastupidises suunas. Samuti olevat diili osa see, et PSG maksab järgmisel suvel potentsiaalse tulevikutähe eest 140 miljonit eurot (+ Lucas Moura). Lisaks huvitub PSG Monaco kaitsvast poolkaitsjast Fabinhost, tema eest oleks pealinlased nõus maksma 80 miljonit eurot.

Mbappet on suvel seostatud ka Real Madridi ja Manchester City'ga, kuid ESPNi andmetel on noormees ise huvitatud just PSGga liitumisest. Üheks argumendiks olla Neymar. Nii Sky kui ESPNi teatel pole kokkulepe kaugel.