Kaia Kanepi (WTA 201.) alustab täna õhtul USA lahtiste tennisemeistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri, kus tema esimeseks vastaseks on 21aastane serblanna Nina Stojanovic (WTA 184.).

Naised pole varem tenniseväljakul kohtunud. Tänane matš on 15. väljaku teine mäng, mis tähendab, et täpset algusaega on praegu võimatu öelda. Küll aga on teada, et Kanepi - Stojanovici lahingule eelnev Lesley Kerkhova - Chantal Skamlova madin algab Eesti aja järgi kell 18.

Stojanovici karjääri kõrgeim WTA edetabelikoht on 121. ning pärineb selle aasta veebruarist. Ühtki WTA turniiri võitu vasakukäelisel serblannal ette näidata pole, Kanepil on neid neli.

Kõigil tänavustel Suure Slämmi turniiridel on Stojanovic pidanud reketid pakkima juba kvalifikatsiooni avaringi järel.

USA lahtiste põhitabelisse ehk 128 hulka jõudmiseks peab Kanepi alistama kokku kolm vastast.