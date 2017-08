Norra tippsuustaja Marit Björgen : "Karistuse pikkus on kaugelt ebaõiglane. Suhtun halvasti, et Therese peab nii kõrget hinda maksma juhtumi puhul, kus teda tegelikult usutakse. See näitab, et õigussüsteem on meile, sportlastele väga haavav."

Soome tippsuusataja Aino-Kaisa Saarinen : "Ootasin, et ta saaks karimima karistuse, seega pole ma üllatunud. Nüüd on olukord parimate ekspertide abil klaar. See oli tõsine juhtum ja karistus on korralik. Leebema karistuse korral olnuks see antidopingu inimestele tülikas, kui sportlane võib alati mõne arstiga lagedale ilmuda, kes vastutuse endale võtab."

Norra suusakoondise treener Vidar Löfshus: "Olen šokis! Selle karistusega on väga keeruline toime tulla. Nüüd on oluline, et nii Therese kui teiste asjaosaliste eest kantaks hoolt. Kui Therese naaseb rahvuskoondise juurde, teeme kõik, et teda aidata."

Norra murdmaasuusatamise komitee esimees Torbjörn Skogstad: "Momendil tunneme end Therese nimel meeleheitel. Arvame, et karistus on tõsine, sest ta kaotab kaks tervet MK-hooaega, mulluse MMi ja tuleva olümpia. Keegi ei eita juhtunut, kuid nii Norra Olümpiakomitee kui ka rahvusvaheline Spordikohus leidsid, et see oli viga, mitte pettus."

Endine Soome tippsuusataja, minevikus samuti dopinguga patustanud Jari Isometsä: "Pole kahtlust, et CASi otsus on Johaugi jaoks väga valus löök. Ta treenis rahulikult Pyeongchangi olümpiaks ja tõenäoliselt uskus, et saab seal võistelda.

Nüüd peab ta veel neli aastat ootama, et oma olümpiaunistuseni pürgida. Arvestades tema vanust (29 - M.T.), pole see võimatu. Kogu küsimus taandub tema motivatsioonile.

Minu arust läks Johaugi huulekreemiteooria nii Norra antidopingus kui ka CASis läbi. Kui CAS poleks seda teooriat uskunud, saanuks ta automaatselt vähemalt kaheaastase võistluskeelu. Teisalt, praegust karistust võib käsitleda kui kaheaastast, sest Johaug jääb ka olümpialt eemale. On lihtne öelda, et poolteist aastat pole piisav, kuid me ei saa iial teada kõiki fakte."

Suusatreener ja Norra rahvusringhäälingu suusaekspert Fredrik Aukland: "Raske on kohe midagi öelda, sest see on Therese jaoks väga tõsine otsus ja mõtlen momendil peamiselt talle. See on halvim sõnum, mis ta võis saada. Ta peab veel üheks hooajaks kõrvale astuma ja uue plaani paika panema.

Olen üllatunud, et karituseks määrati 18 kuud. Sportlane peab austama dopingureegleid, aga mõelge Johaugi peale. See on tema jaoks kahtlemata kohutav. Loodan teda esimesel võimalsuel taas suusarajal näha."

Norra olümpiakomitee president Tom Tvedt: "Protsess on olnud pikk ja nõudlik. Lõpuks jõudis juhtum ametliku lõpuni, kuid tulemus oli väga range ja kindlasti teistsugune kui Therese ise lootis. Aga me ei saa teda aidata, vaid peame karistust aktsepteerima."

Norra suusaliidu president Erik Röste: "Nagu paljud teised, tunnen minagi end Therese pärast kohutavalt ja olen otsuses pettunud. Minu arvates pole tehtud viga ja tagajärg korrelatsioonis. Kui otsus ütleb, et tegu polnud tahtliku pettusega, siis on väga karm jätta Therese kaheks hooajaks rajalt eemale. Dopingukaristused peaksid olema karmid, kuid mitte ebaõiglased."

Rootsi antidopinguekspert Arne Jungqvist: "Karistus tundub mõistlik. CAS otsustas valida rahvusvahelise suusaliidu FISi tee. Otsus näitlikustab sportlase omavastutuse."