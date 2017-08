Ferrari vormelimeeskond avalikustas täna, et on pikendanud lepingut nende senise piloodi Kimi Räikköneniga kuni järgmise aasta lõpuni.

37aastane soomlane on kuninglikus sarjas Ferrari rooli keeranud viimased neli aastat. Lisaks on mees punase ratsuga võidu sõitnud veel ka vahemikus 2007 kuni 2009, kui tuli ühel korral Vormel-1 sarja maailmameistriks (2007).

Jäämehe senine leping Itaalia meeskonnaga oleks kehtinud tänavuse hooaja lõpuni.

Kuninglikus võidusõidusarjas on soomlane triumfeerinud kokku 20 korral. Viimati mängiti Räikköneni auks rahvushümni 2013. aasta Austraalia GP-l. Tänavusel hooajal on mehel ette näidata kaks teist kohta Ungari ja Monaco võiduajamistelt. Vormel-1 sarjas on mees tiirelnud alates 2001. aastast.

Vormel 1 sarja üldseis:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 202

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 188

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 169

4. Daniel Ricciardo (Red Bull) 117

5. Kimi Räikkonen (Ferrari) 116

6. Max Verstappen (Red Bull) 67