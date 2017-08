„Tunnen, et tegin kõik õigesti,“ sõnas Johaug eilsel pressikonverentsil. „Läksin eksperdi jutule, kes andis mulle ravimi. Küsisin ega kreem pole keelatud ainete nimekirjas ja sain vastuseks „ei". Tean teisigi, kes on seda salvi kasutanud, kuid saanud lühema karistuse. Isegi juhul, kui nad ostsid ise seda kreemi.“

Naine ei mõista, kuidas saab teda pelgalt huulepulga kasutamise tõttu niivõrd pikalt suusaradadelt eemal hoida. Lisaks peab ta karistust ebaproportsionaalseks.

Vigu ei andestata

Spordibioloog ning dopinguvastase võitluse ekspert Kristjan Port tõdes Õhtulehele, et tema karistust ebaproportsionaalsena ei näe. CASi argumentatsioon oli lihtne ja läbipaistev - organismist leiti aine, mis poleks sinna tohtinud sattuda ning selle eest vastutab atleet.

„Isegi kui sportlane toob esile usutavaid asjaolusid, mis süüd vähendavad, siis süü ei kao,“ jutustas Port. „Vigade tegemist andeks ei anta.“

Mehe sõnul tuleb antud olukorras vaadata laiemat konteksti. Dopinguprobleem on viimasel ajal järjest võimsamalt paisuma hakanud ning CASi otsus oli sellest vaatevinklist täiesti loogiline.

„FISile on alatasa tehtud etteheiteid, et nad soosivad norralasi, neil oli võimalus demonstreerida, et nii ikkagi ei ole,“ mõtiskles mees. „Kui vaatame Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) tegevust venelaste dopingukriisiga seoses, siis pole nad julgenud otsuseid vastu võtta. Levivad küsimused, et kes üldse otsutab? Doping on viimasel ajal muutunud kiirelt päris suureks teemaks. See on rabanud ka seda poolt, kes peaks selgroogu näitama. ROK ei suutnud seda kohe teha - poliitikalained käisid üle pea. Nüüd on olnud aega mõelda. See on kõigi huvides, et punane joon läheks selgelt läbi.“

Korralik karistus

Nagu arvata võis, siis Johaugi rahvuskaaslastele mõjus eilne uudis külma dušina. Oma toetust naisele näitasid teiste seas üles treenerid, kohaliku alaliidu ametnikud (ka suusaliidu president Erik Röste!) ning ei keegi muu kui Norra spordi elav legend Marit Björgen.

„Karistuse pikkus on kaugelt ebaõiglane,“ mainis kuuekordne olümpiavõitja. „Suhtun halvasti, et Therese peab nii kõrget hinda maksma juhtumi puhul, kus teda tegelikult usutakse. See näitab, et õigussüsteem on meile, sportlastele, väga haavav.“

Rootslaste ja soomlaste suuvärk oli veidi karmim. Pikaaegne põhjanaabrite täht Aino-Kaisa Saarinen oli Šveitsist Lausanne'st saabunud teatega rahul.

„Nüüd on olukord parimate ekspertide abil klaar,“ nentis ta. „See oli tõsine juhtum ja karistus on korralik. Leebema karistuse korral olnuks see antidopingu inimestele tülikas, kui sportlane võib alati mõne arstiga lagedale ilmuda, kes vastutuse endale võtab.“

Johaugi võistluskeeld lõppeb tuleva aasta 17. aprillil.

Dopinguskandaali ajajoon

3. september 2016 - Arst Fredrik Bendiksen ostab Itaaliast Livigno apteegist Johaugile Trofodermini-nimelist kreemi. Pakendil on suurelt märge „Doping“. Kumbki seda ei märka.



16. september 2016 - Johaug annab positiivse dopinguproovi.

13. oktoober 2016 - Skandaal tuleb avalikuks.

10. veebruar 2017 - Norra Olümpiakomitee määrab suusatajale 13 kuu pikkulise võistluskeelu, mis hakkas kehtima 2016. aasta 18. oktoobril.

6. märts 2017 - FISi hinnangul oli keeld liialt leebe ning nad kaebasid norralaste otsuse CASi.

6. juuni 2017 - Algas CASi istung.