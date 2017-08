Barcelona jalgpalliklubi loodab Neymari üleminekusaagas viimasena naerma jääda. Juba varasemalt on liikunud jutud, et brasiillane lootis Hispaania suurklubilt sisse kasseerida lojaalustasu, mille ta eelmisel suvel sõlmitud lepingu kohaselt oleks pidanud neilt saama, siis nüüd loodab mehele ninanipsu visata just Barcelona.

Kataloonia jalgpalligigant teavitas täna avalikkust, et nad on Neymari vastu kohtusse astunud ja nõuavad mehelt 8,5 miljonit eurot. Nimelt nõuavad nad mehelt tagasi erinevate boonustena pallurile välja makstud tasusid. Kuna tegemist on kohtulooga, on täpsed detailid veel selgitamisel.

Algselt lootis Neymar Jr. koos oma agendist isaga omale näpsata ka 25 miljoni suuruse lojaalsustasu, mis oli kirjutatud tema eelmisel suvel sõlmitud lepingusse. Nimelt olevat kontrahtis olnud linnuke, et Hispaania suurklubi maksab mehele piraka boonus, kui mees on aasta pärast uue lepingu sõlmimist ikka meeskonnas.