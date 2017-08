Ei. Kuigi Premium liiga lõpuni jääb kõigest 10 vooru ning seni kaotuseta Flora (22 võitu, 4 viiki, 0 kaotust!) edu Kalju ning Levadia ees on juba 10 punkti! Esmaspilgul paistab, et Kitseküla klubil ei tohiks ületamatuid takistusi teel olla, kuid Florat ootavad ees paganama rasked ajad – reedel heideldakse Infonetiga ning pärast koondisepausi septembris taas Infoneti ning nõmmekatega. Tõsi, sarnane ränkraske matšimaraton ootab ees ka Kaljut, neil on Infonet asendatud Levadiaga. Kui need otsustavad madistamised möödas, on pilt selgem, sest siis läheb tippude kalender lõdvemaks.