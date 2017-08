Premium liiga 26. voorus jätkas oma unelmate aastat Tallinna Flora. Kümme vooru enne tänavuse meistrisarja lõppu on neil tabelis 22 võitu, 4 viiki ning 0 kaotust!

Täna alistati Hiiu staadionil Rauno Alliku 6. minuti väravast koduvõistkond Nõmme Kalju. Tallinna Flora kapten Brent Lepistu sõnas mängujärgselt Õhtulehele, et Kalju surve oli vahepeal päris meeletu, kuid üldiselt suudeti mängu kontrolli all hoida.



"Eks meil terve aasta on suurtega selline mäng, et publikule, kes pole nii jalkateadlik, võib tunduda, et oleme jubeda surve all, aga platsil tundsin täna alles lõpus, et jäime surve alla," ütles Lepistu. "Ülejäänud mängu seisime kompaktselt kaitses, tundsime, et nad pole väravale ohtlikud. Hoidsid palli, aga las nad hoidsid, 1:0 meie juhtisime."

Imetõrjeid teinud puurivahi Mait Toomi abil võeti lähirivaali vastu magus minimaalne võit.