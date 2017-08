Käimasolev aasta on Zirgil olnud päris keeruline. Märtsis jäi ta tõbiseks ja ettevalmistus ei läinud nii, nagu tartlane sisimas lootis. Suur kriis tekkis mai lõpus ja juuni alguses, kui ta kaalus isegi juunioride EMist loobumist.

„Eks ma vahel üllatan ka iseennast,“ räägib Kaja Haljaste õpilane. „Enne juunioride EMi küsiti samuti, kuidas mu vorm on, aga vastasin, et tõesti ei tea. Õnneks oli enam-vähem hea vorm. Õnneks suudan vajalikel hetkedel end endiselt kokku võtta ja tulemuse ära teha.“

Pärast juunioride EMi osales Zirk täiskasvanute MMil ning siis hakkas valmistuma juunioride MMiks. Viimasel ettevalmistusetapil harjutas ta valdavalt sünnilinnas. Kolm tiitlivõistlust kahe kuu jooksul! Kui karm kogu tänavune trennirulett on olnud?

„Arvan, et kõige lihtsam on seda iseloomustada nagu Ameerika mägesid, ehk üles–alla. Samas saime vajaliku töö tehtud ja kõik toimis,“ lausub 18aastane sportlane otsekoheselt.

USAsse läks Zirk kümmekond päeva enne avastarti. „Vajalikud trennid ja toimetamised on tehtud,“ kinnitab ta. „Ajavahe ja kliimaga olen ilusti ära harjunud. Saime ühes ülikooli ujulas harjutada ning korraliku ettevalmistuse teha. Muidugi on natuke kahju, et meil pole massööri kaasas, temast oleks kindlasti abi.“

Individuaalselt stardib Zirk 50 m ja 100 m liblik- ning 100 m vabaujumises. Kõige suuremat kala võib püüda pikemal liblikadistantsil, kus hooaja tippmark 52,98 annab talle stardinimekirja põhjal neljanda koha.

Suursoosik on ungarlane Kristof Milaki, kes sai täiskasvanute MMil juunioride maailmarekordiga hõbemedali. Tema tippmark on koguni 50,62! Pingereas hoiavad teist ja kolmandat kohta venelased Jegor Kuimov ja Andrei Minakov, kelle tänavused tippmargid on vastavalt 51,35 ja 52,06.

Zirk ei ole enne tiitlivõistlusi suuri lubadusi jaganud, ta on tegudemees. „Eesmärk on nagu alati endast parim anda ja vorm sajaprotsendiliselt realiseerida. Mõni hea koht võiks ka muidugi tulla,“ lausub ta.