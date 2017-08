Kreeka-Rooma raskekaalu maadleja (-130 kg) Heiki Nabi pälvis Pariisis toimuval MMil hõbeda. Finaalis pidi mees tunnistama Rio olümpiahõbeda Riza Kayaalpi 1:2 paremust. Pikaaegne Nabi treener Henn Põlluste tundis endise hoolealuse edu üle rõõmu, ent pisut kurvastas maadlustreenerit finaalmatši passiivsus.

"Tõesti on mul hea meel," sõnas Põlluste esimese asjana Õhtulehele. "Hea meel, et olen Eesti maadlusele andnud niisuguse suurkuju. Olen 14 aastat oma elust tema peale kulutanud ja kui ta toob meile medali, rõõmustame kõik."

Kreeka-Rooma maadluses on toimunud lähiajaloos reeglimuudatus - kaotati sundparter - mis Nabile finaalis ka väikese võiduvõimaluse andis. "Ega see matš oligi tasavägine kuna sundparter on kaotatud. Enam alla parterisse ei panda ja siis on nii öelda püsti maadlus," selgitas Põlluste.

Ometi ei suutnud Nabi pisikest ent olulist muudatust enda kasuks ära kasutada ning pidi finaalmatšis punktidega 1:2 türklasele ikkagi alla vanduma. "Muidu oli võrdne maadlus, aga Heiki [Nabi] ei teinud ühtegi üritust. Kordagi ei proovinud vastast välja lükata või kinni võtta," väljendas treener kurbust oma endise hoolealuse näilise passiivsuse kohta. "Mõlemad mehed andsid endast täna kõik ning türklane oli lihtsalt karvavõrra parem."

"Kullavõitluses ei saa hõbedaga rahul olla, kuid siin tuleb järgmine aasta ka tiitlivõistlus. Noored mehed saavad veel mitu aastat võistelda," jäi Põlluste tuleviku suhtes optimistlikuks.