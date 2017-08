Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni kuni akna sulgumiseni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub. 1. Londoni Chelsea loodab edurivi juhtima saada James Vardy. Komeedina jalgpallitaevasse tõusnud Vardy on oma senise Leicesteri karjääri jooksul skoorinud 64 korda 169 mängus. Daily Mirrori andmetel on Antonio Conte jalamaid nõus sammud põhjapoole seadma, et mees Leicesterist ära tuua. Õhtulehe hinnang: 2012. aastast Leicesteri ridadesse kuuluvat Vardyt seostati Inglismaa tippklubidega juba möödunud aastal, kui mehe hinnalipikule üritas ale-silti külge kleepida Arsenal. Lõpuks Kahurimehed ikkagi ebaõnnestusid ja mees jäi südamelähedaseks saanud klubisse. Kuigi mehe aktsiad on veidi langenud, oleks inglane endiselt võimas täiendus igasse edurivisse. Siiski ei tundu tõenäoline, et Vardy oma praegusele laivaisale niimoodi selja keeraks. James Vardy. (Craig Brough)

2. Barcelona lööb Coutinho eest lauale viimase pakkumise. Väidetavalt on Kataloonia suurklubi kokku kogumas enda viimaseid kopikaid, et see Liverpooli superstaari Coutinho eest lauale lüüa. Punased on senimaani tagasi lükanud 78 miljoni, 98 miljoni ning isegi 128 miljoni euro suurused pakkumised.Nüüd on Barcelona tšeki peale kirjutamas aga numbriks 148 000 000 ja seda kõike ikka eurodes.

Õhtulehe hinnang: Kuigi viimane pakkumine tähendaks Liverpooli jaoks isegi kohe 100 miljoni euro kätte saamist (ülejäänud riburadapidi erinevate tingimuste alusel järele), ei ole rahahunnik see, mis Punaseid senimaani tagasi on hoidnud. Kui Jürgen Klopp pole senimaani olnud nõus andeka brasiillase teenetest loobuma, siis ei tee ta seda ka praegu. Philippe Coutinho. (Carl Recine) 3. Barcelona varuplaaniks on sedapuhku Angel Di Maria. Alateadvuses tundub Hispaania suurklubi olevat leppinud juba faktiga, et Coutinhot nad Briti saartelt kätte ei saa. Seetõttu on agaralt asutud töötama ka teistel rinnetel. Calcio Mercato andmetel oleks vutigigandi plaan B-ks praegu Pariisi Saint Germaini ridadesse kuuluv Angel Di Maria.