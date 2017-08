Kuigi kohtumise eel anti vastasseisule sõja hüüdnimi, kestis see lahing vaid kaheksa minutit. Poksimatši esimeses raundis, mida peetakse läbi ajaloo üheks parimaks, saatsid Hagler ja Hearns järjepanu üksteise suunas võimsaid hoope. Armu ei andnud sellest halastamatus lahingus kumbki.

4. Rocky Marciano - Jersey Joe Walcott (23. september 1952)

Vaatamata sellele, et Marcianol oli kohtumise eel ette näidata muljetavaldav 42-0 rekord, tituleeris Walcott teda amatööriks. Vanem Walcott üritas kohtumise alguses kindla tooni jätta, virutades Marciano ka põrandale, kuid vastane ei murdunud ja mida aeg edasi, seda suuremaks muutusid Marciano võiduvõimalused.

13. raundis tehtigi asjad lõpuks selgeks, kui Marciano virutas Walcotti põrandale pikali. Tagantjärgi on poksimaailma targad tunnistanud, et 1952. aasta kohtumine oli matš, kus Marciano oli kõige lähemal kaotusekibeduse tundmisele. Oma karjääri lõpetas mees veatu 49-0 rekordiga, milleni on praeguseks jõudnud ka Floyd Mayweather Jr.

3. Roberto Duran - Sugar Ray Leonard (20. juuni 1980)

Leonard oli pärast Muhammad Alid poksimaailma järgmine valitseja.Sealjuures ei võtnud mees üle mitte ainult vabaks jäänud trooni vaid Ali treeneri, Angelo Dundee. Tollaseks kohtumiseks oli Sugar Ray juba poksi olümpiavõitja ning veel kaotusteta karjääris tasapisi ka endale nime teinud.

Mehe vastaseks olnud Roberto Duran polnud aga mingi suvaline mees metsast. Terve eelmise kümnendi oli Panama vägilane poksiringe valitsenud ning ette oli näidata võimas 71-1 rekord. Sisuliselt oli tegemist kahe põlvkonna kohtumisega.

15. raundi pikkusest matšist väljus võitjana ja 72-1 rekordiga just Duran, kes Leonardile tema karjääri esimese kaotuse andis.

2. Mike Tyson - Michael Spinks (27. juuni 1988)

Selleks ajaks oli Tyson juba poksimaailma superstaar. Omal ajal noorimaks raskekaalu valitsejaks tõusnud ameeriklase kohtumine Spinksiga lihtsalt järjekordne näide Tysoni tollasest ülemvõimust.

Alistamatult poksiringi astunud Spinksil polnud võimalustki. Vaevu oli jõudnud poksimatši avakell kõlada, kui juba lebas mees põrandal siruli. Täpselt 91 sekundit läks aega, et Raudne Mike vastase põrandale naelutaks. Paraku jäi tollane kohtumine ka Spinksi auhinnalises karjääris viimaseks.

1. Muhammad Ali - Joe Frazier (1. oktoober 1975)

Raskekaalu poksihiiud olid enne nimetatud kohtumist ka varem ringis vastamisi läinud kahel korral. Edu oli saatnud mõlemat, mistõttu oli 1975. aasta poksimatši ümber suur poleemika, et kes-keda.

42 aasta tagusest kohtumisest väljus võitjana Ali, kes sõnas pärast matsi, et pole oma elu jooksul kordagi surmale lähemale olnud. Kannatuste piirini viidud meestest vandus enne alla Frazier, kes 14. raundi lõpuks ei näinud paistetuse tõttu oma vasakust silmas enam midagi ning samasugune oht oli ka parema silmaga.

Kuigi mees ise näitas üles soovi Aliga edasi poksida, viskas Frazier treener Eddie Futch enne 15. raundi rätiku ringi, viidates alistumisele. Võidu teeninud Ali tõstis käed taevapoole, kuid vajus seejärel rammustunult nurka.