Tuleva aasta MMi silmas pidades otsustaski mees liituda Moskva klubiga. "Otsus oli õhus juba paar päeva tagasi, kui läbisin arstliku kontrolli. Siis saime koos naisega kokku Lokomotivi klubi juhtkonnaga, et asjad selgeks rääkida. Mu abikaasa arvamus on mu jaoks väga oluline ja kui tema andis rohelise tule, oli üleminek kindel," sõnas mees.

Klubi presidendi Ilja Gerkuse sõnul on Lokomotiv väga õnnelik, et Eder nendega liitus. "Pole mingi saladus, et vajasime ründeliini jõudu juurde. Julgen väita, et otsingud edurivimehe jaoks olid põhjalikud ja meie standardid on kõrged. Eder on ründaja, kes täidab kõik meie kriteeriumid," sõnas mees.