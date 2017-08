Eile õhtul katkestas tormine ilm Reval Offshore Challenge´i – Gotlandilt Saaremaale ujunud Bruno Nopponen jõudis kaheksa ja poole tunniga läbida 19,4 kilomeetrit, kui tunnistas loodusjõudude võitu. Nopponen startis teisipäeva varahommikul Gotlandilt Rootsis ning lootis ilmaolude kiuste finišeerida Saaremaal 24. augustil kella 12 ajal päeval. Distants, mille mees ette võttis oli 150 kilomeetrit. “2008. aastal pärast Soomest Eestisse ujumist küsiti, kus ma järgmisena ujuda plaanin. Mainisin, et Rootsi. Nüüd, üheksa suve hiljem, on aeg see vahemaa läbida. Ettevalmistus selleks ujumiseks on mu peas tõsisemalt küpsenud mitu aastat,” räägib Nopponen, lisades: “Distants on linnulennult küll 150 kilomeetrit, kuid ujudes võib see küündida kuni 200 kilomeetrini. Suurimateks takistusteks võivad osutuda hoovused, vee temperatuur, tuulesuund ja füüsiline vastupidavus,” sõnas mees enne üritust.

Nii ka juhtus! „Ilmataat mängis vingerpussi – lubatud vaikse ilma asemel tõusis merel torm. Vastutuul oli kuni 12m/s, laine tõusis kahe meetrini,“ sõnas Nopponen. „Vesi oli luksuslikult soe, saatemeeskond super, toit ja jook toimisid hästi, enesetunne ja minek oli väga hea,“ kirjeldas pikamaaujuja, lisades, et oleks pidanud alustama Saaremaalt. Kuid ilmateade näitas vastupidist tuult ja nii sündis ka otsus Rootsist startida.

„Juba esimese tunniga oli minul selge, et hoovus on vastu. Algul oli edasiminek veel 3,6 km/h, kuid mida aeg edasi, seda tugevamaks vastutulev hoovus muutus. Viimase 15 minutiga liikusin edasi 200 meetrit,“ rääkis vapper mees, kes kindlasti soovib järgmisel aastal eesmärgi ka lõpuni viia. Sama meelt on ka teised, kes ettevõtmises kaasa lõid. „Olime ju arvestanud, et katkestamise oht on olemas. Kõige tähtsam oli ujuja turvalisus ja sellest pidi ka lähtuma. Kindlasti oleme valmis järgmisel aastal taas kaasa lööma, et Bruno saaks oma unistuse teostada,“ sõnas ujumismaratoni ohutuse eest vastutanud Revali Merekooli nõukogu esimees Tanel Hinno.