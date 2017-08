"Suurepärane, et Gareth Southgate helistas mulle sel nädalal, et kutsuda mind tagasi Inglismaa koondisesse. Ma hindan seda väga, aga olles tagasikutsumise küsimust juba enne pikalt peas vaaginud, ütlesin Garethile, et tõmban oma koondisekarjäärile joone alla," sõnas mees avalikus pöördumises.

Koondise peatreener Southgate helistas edurivimehele teisipäeval, kui soovis teda kaasata eelseisvateks kohtumisteks Malta ja Slovakkiaga. Just selle sama kõne ajal andiski Rooney oma otsusest teada.

"Tegemist on väga raske otsusega, mida olen arutanud nii enda pere, Evertoni peatreeneri, kui enda lähedal seisvate inimestega," lisas Rooney. "Inglismaa esindamine on minu jaoks alati eriline olnud. Iga kord kui käisin väljakul, kas mängija või kaptenina, oli minu jaoks tõeline privileeg. Soovin tänada kõiki, kes sellel teel mind aitasid, kuid usun, et minu jaoks on nüüd kõik."