Nädalavahetusel toimub Las Vegases aasta suurim spordispektaakel: võitmatu poksitšempion Floyd Mayweather Jr läheb vastamisi vabavõitleja Conor McGregoriga.

Mayweather on võitnud senise karjääri jooksul kõik 49 profimatši, McGregor pole elu jooksul poksireeglitega ringis käinudki. Suvi läbi ringi tuuritanud, teineteist mõnitanud ja lugematu hulga raha kokku kühveldanud mehed ei pruugi isegi teada, mis ööl vastu pühapäeva üldse juhtuma hakkab.

Teadmatust on palju. On ka neid, kes arvavad, et võitja on juba teada ning kogu suvine sõu on lavastatud. Teised ootavad põhimõttelist lahingut vana kooli poksi ja tänapäevase vabavõitluse koolkondade vahel.