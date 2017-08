Citroeni rallimeeskonna boss Yves Matton pole veel otsustada, kas Kris Meeke pääseb Kataloonia MM-rallil starti või mitte.

38aastane britt on aastate jooksul tõestanud end väga kiire, kuid samas ebastabiilse mehena. Tänavu on tal kirjas Mehhiko etapi võit, mida ümbritseb hulk ebaõnnestumisi. Kokku ongi ta esikümnesse jõudnud vaid kahel korral: Mehhikos ja Soomes, kus jäi kaheksandaks.

Poola rallil anti Meeke’ile puhkust, et ta saaks pea tühjaks mõelda ning seejärel värske ja puhanuna tagasi tulla. Möödunud nädalavahetus läks britil aga taas täielikult aia taha, sest Saksamaa rallil lõhkus ta oma auto juba esimesel kiiruskatsel.

Motorsport.com uuris Mattonilt, kas Meeke pääseb oktoobri alguses Kataloonias starti. „Me ei saa öelda, kes Hispaanias sõidavad. Saan vaid kinnitada, et üks neist on Stephane Lefebvre,“ teatas ta. „Ma ei ütle, et Meeke ei stardi.“

MM-sarja kokkuvõttes hoiab Meeke 31 punktiga 12. kohta.